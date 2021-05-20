Смертоносна новинка отримала назву Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Одну батарею прототипів ракет Армія США планує взяти на озброєння у 2023 році. Він зможе вражати цілі за тисячі кілометрів. Швидкість польоту ракети складе близько 6 120 кілометра на годину.
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Гіперзвукове озброєння забезпечує можливість дальності вражання на відстані більше, ніж 2 775 кілометрів,
– сказав представник американської армії.
Контейнер із гіперзвуковою ракетою комплексу LRHW / Фото The Drive
Чи лише LRHW з'явиться в Армії США
Long Range Hypersonic Weapon стане "головним хижаком" цілого сімейства нових ракетних комплексів Long Range Precision Fires (LRPF).
- LRHW – дальність дії "більше, ніж 2 775 кілометрів".
- Варіант Mid-Range Capability – радіус дії "близько 1 800 кілометрів".
- Precision Strike Missile – діапазон дії "більше, ніж 500 кілометрів".
- На рівні дивізій Армія отримає нову самохідну далекобійну гармату з дальністю пострілу до 70 кілометрів.
Також ракетні комплекси будуть модернізовані, щоб їх міг використовувати флот. Наприклад, есмінці або підводні човни.