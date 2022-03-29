Зазначається, що внаслідок хакерської атаки було знищено файли на серверах, електронне листування за півтора роки, а також видалено систему "Держпослуг".

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Наразі фахівці компанії ведуть пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу. Розслідуванням того, що трапилося, за словами джерела, займається Генпрокуратура та ФСБ.

Про те, що у зв'язку з інцидентом, відомству довелося перейти на паперовий документообіг та Пошту Росії, стало відомо з розпорядження, скриншот якого був опублікований в телеграм-каналі голови Росавіації.



Росавіація перейшла на паперовий документообіг / Скриншот

Згідно з документом, рішення було ухвалено "у зв'язку з тимчасовою відсутністю доступу до мережі Інтернет та збоєм у системі електронного документообігу Росавіації".

Цікавий факт! Російські "фахівці" вважають, що атака могла пройти за схемою "людина посередині" (man in the middle), коли зловмисники зламують обліковий запис одного з учасників і спілкуються з партнерами від його імені.

Росавіація – об'єкт критичної інформаційної інфраструктури, який повинен дотримуватися регламентів і створювати резервні копії. Однак, як це часто буває в Росії "щось пішло не так...".

Якщо відомості про цю атаку достовірні, то її можна вважати однією з найбільших цілеспрямованих атак за останній час.