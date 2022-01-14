Повідомляється, що в атмосфері екзопланети TOI-674 b була виявлена водяна пара. Ця планета належить до класу "супер-Нептун", а відкриття водяної пари на ній відбулося завдяки колаборації даних з кількох космічних телескопів: Hubble та TESS.

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Детальніше про TOI-674 b

Екзопланета подібна до "нашого" Нептуну, що й зумовлює назву класу.

Вона розташована за 150 світлових років від Сонця, що за астрономічними мірками досить близько.

Маса TOI-674 b складає близько 23 мас Землі.

Відстань, що розділяє екзопланету та зорю зовсім маленька – всього лише 3 мільйони 739 тисяч кілометрів.

Один оборот навколо зорі планета здійснює всього лише за 2 земні дні.

Радіус TOI-674 b становить близько 30 тисяч кілометрів.

Завдяки комбінації розміру планети, близького розташування до материнської зорі, близького розташування до Сонця науковцям вдалося розгледіти водяну пару. Для класу "супер-Нептунів" лише четвертий раз вийшло дізнатися деталі про атмосферний склад, тому це відкриття напрочуд важливе. Надалі таких подій має стати більше, адже почне працювати телескоп "Джеймс Вебб", який матиме значно кращу роздільну здатність.