Новий офіс уже відкрився для працівників у Сан-Франциско. Компанія будувала його цілих п'ять років.

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Усе задля екології

Повідомляється, що компанія вперше повністю сама розробила проєкт, дизайн простору і з нуля побудувала будівлю.

Перед початком планування співробітників опитали про найзручніше робоче місце і на основі їхніх побажань архітектори поєднали на одному рівні простори для командної та індивідуальної роботи. Як пишуть у блозі, перевагу віддали саме досвіду людей у ​​будівлі, а не зовнішньому вигляду.

У кампусі використовуються принципи "біофільного дизайну". З кожного робочого місця є вид на вулицю, всередині багато зелених рослин, а на вікнах — автоматичні штори, які відкриваються й закриваються в залежності від погоди та часу доби.

Всередині будівлі працюють дві кухні та сім кафе. Там не застосовується газ, а тільки електрика.

Google вперше сам побудував кампус / Фото Google

Сонячні батареї на даху будівлі й вітряні станції забезпечуватимуть будівлю електрикою 90 відсотків часу.

Всі потреби в непитній воді задовольняються за рахунок рідини, що генерується в кампусі або біля нього. Ставки збирають дощову воду цілий рік, стічні води проходять через систему очищення для змиву в туалетах і поливу рослин.

Система вентиляції використовує 100 відсотків зовнішнього повітря (за даними компанії, звичайні системи — близько 20-30 відсотків).

Для будівництва та оздоблення використовувалися матеріали без токсичних речовин. Перевірили все – починаючи від килимів, плитки, фарб, труб, фанери та меблів.

Кампус нагрівається та охолоджується за допомогою геотермальних паль. Компанія зазначає, що їхня геотермальна установка є найбільшою в Північній Америці. Величезна система геообміну інтегрована в структуру, зменшуючи кількість води, яка зазвичай використовується для охолодження, на 90 відсотків — це дорівнює п’яти мільйонам галонів води на рік.

Дивіться як виглядає новий кампус Google: відео англійською

У дворах Bay View розмістили твори мистецтва місцевих художників за програмою Google Artist In Residence. Ілюстрація стосується екології району затоки та допомагає орієнтуватися в будівлі. А поряд знаходяться вербові гаї.

Зараз компанія завершує будівництво ще одного кампуса під назвою Charleston East.