Американський стартап вирішив зробити свій смартфон круглим. Користувачам настільки сподобалась ідея, що кошти, необхідні на її втілення, зібрали всього за добу. Ба більше, сума вже на 27 відсотків більша, ніж потрібно.

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Що відомо про смартфон

Виробник заявляє, що смартфон ідеально лягає в долоню. Його IPS-екран має діаметр 3,45 дюйма і роздільну здатність 800х800 пікселів.

Працює ґаджет на чипі Qualcomm Snapdragon. Конкретна його модель невідома.

В арсеналі 3 гігабайти оперативної пам'яті і 32 гігабайти постійної.

Обидві камери – основна і фронтальна – на 13 мегапікселів.

Батарея неочікувано знімна, чого сьогодні вже не зустрінеш у смартфонах. Об'єм акумулятора – 2000 mAh.

Працює смартфон на Android 10, і не підтримує 5G – лише 4G (LTE).

Можна поставити дві SIM-картки.

Цікавою особливістю ґаджета є наявність одразу двох роз'ємів для навушників, щоб користувач міг ділитися музикою з друзями.

Корпус виготовляють з біопластика на основі кукурудзи, який розкладається.

Cyrcle phone 2.0 / Фото dTOOR

Щоб операційна система і додатки працювали як належить і гарно виглядали на круглому екрані, розробникам довелося дещо модифікувати Android. Вони додали можливість вільно змінювати розмір вікон додатків та переміщувати їх по екрану у зручну позицію.

Щоб отримати такий смартфон, необхідно пожертвувати 700 доларів. Сума немаленька, враховуючи настільки застарілі характеристики. За ці ж гроші сьогодні можна купити OnePlus 9 з 12 гігабайтами ОЗУ та 256 гігабайтами флешпам'яті на борту, а також камерою на 50 мегапікселів від компанії Hasselblad. Або Samsung Galaxy S20 FE з 6/128 гігабайтами та фронтальною камерою на 32 мегапікселі. Не кажучи вже про Xiaomi Redmi Note 10 Pro, який при ціні у 310 доларів має камеру на 108 мегапікселів.