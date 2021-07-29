Tesla відклала випуск електропікапа Cybertruck: цього року авто на ринок не вийде

Високий попит на електричний кросовер Model Y і компактний седан Model 3 на тлі дефіциту напівпровідників для виробництва автомобілів змусили компанію Tesla відтермінувати деякі проєкти. Раніше Tesla вже перенесла запуск електричного тягача Tesla Semi, тепер же на 2022 відправили і футуристичний електропікап Cybertruck.

Компанія Ілона Маска затримала випуск позашляховика Cybertruck, який вона представила у 2019 році. Спочатку планувалося, що випуск моделі стартує в кінці 2021 року.

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Що відомо про виробництво електропікапа Cybertruck

Автомобіль буде випускатися на заводі Gigafactory в Остіні, однак зараз компанія ставить пріоритетом збільшення обсягів виробництва кросовера Model Y.

Ми також спостерігаємо прогрес в індустріалізації Cybertruck, який плануємо випускати на заводі в Остіні після Model Y. На даний момент Cybertruck перебуває на стадії альфа-тестування. Ми перейдемо до фази бета-тестування автомобіля пізніше у цьому році,

– мовиться у квартальному звіті Tesla.

Базову модель Cybertruck компанія оцінила в 39 990 доларів. Ціна на старші версії електричного пікапа з трьома електричними моторами почнеться з 69 990 доларів. Автомобіль отримає запас ходу до 800 кілометрів від одного заряду і зможе переміщати вантажі вагою до 4,5 тонни.