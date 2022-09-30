Ще навесні 2020 року Маск натякав на водоплавні здібності пікапа, але тоді зазначав, що плавати він зможе лише недовго. Хоча мільярдер часто жартує в твітері, вже друга згадка про такі характеристики Tesla Cybertruck свідчать про те, що цього разу він говорить серйозно.

Цікаво Ілон Маск розповів, коли почнеться випуск електричного пікапа Tesla Cybertruck

Що відомо

Cybertruck буде достатньо водонепроникним, щоб ненадовго служити човном, тому він зможе перетинати річки, озера та навіть моря, які не надто бурхливі,

– написав Ілон Маск 29 вересня.

Якихось деталей про це немає. Скільки саме пройде до моменту, коли електрокар почне тонути, глава компанії не уточнив. Так само неясно, за рахунок чого масивний корпус триматиметься на поверхні.

Нагадаємо, у 2020 році компанія звітувала про понад 500 000 отриманих замовлень. Скільки їх тепер, через два роки, невідомо, однак наприкінці 2021 року замовлень було зроблено на 80 мільярдів доларів. Нещодавно Tesla оголосила, що змушена підняти ціну на Cybertruck не лише через зміну її характеристик, а й через здорожчання комплектуючих.

Наразі Ілон Маск обіцяє випустити Cybertruck в 2023 році.