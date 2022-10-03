Колишній інженер Tesla розкритикував останню заяву Ілона Маска про Cybertruck

У четвер, 29 вересня, Ілон Маск уже вдруге повідомив, що майбутні пікапи Cybertruck зможуть короткий час слугувати човном, щоб перетинати річки, озера і навіть моря, які не надто бурхливі. Колишній інженер компанії в цьому сумнівається.

Метт Браун, який раніше працював у Tesla, сьогодні має досить значний авторитет в автомобільному інтернет-просторі, де відомий під іменем "Супершвидкий Метт". Він встиг попрацювати також в Apple і NASCAR, а також час від часу писав для Jalopnik і керував каналом на YouTube.

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Що каже Метт Браун

Попрацювавши в компанії Tesla, можу з певною впевненістю сказати, що інженери-конструктори тут уперше чують про цю вимогу,

– написав він у твітері.

Коли його запитали, чи зможе пікап перетнути озеро, Браун відповів досить прямо: "Можливо, але це майже напевно збільшить вартість і обмежить використання в інших областях". Враховуючи обмежену практичність споживчих автомобілів-амфібій у минулому, це звучить цілком логічно.

Досі неясно, чи був це жарт Ілона Маска, чи Cybertruck дійсно зможе плавати. Варто зазначити, що нещодавно Маск заявляв, що Tesla збільшує вартість Cybertruck, оскільки з плином часу, відколи пікап був представлений уперше, змінилась комплектація та собівартість.