Cyberpunk 2077 втратив велику частку гравців у Steam

Судячи зі статистики одночасного онлайну в Steam, гравці закинули Cyberpunk 2077. Через усього лише два місяці після релізу, дітище CD Projekt RED користується меншою популярністю, ніж інший проєкт студії — "Відьмак 3", що вийшов майже 6 років тому.

На запуску 12 грудня Cyberpunk 2077 відзначилася неймовірним онлайном в Steam, сягнувши рекордного показника в понад мільйон користувачів. "Відьмак 3" на старті продажів не показав таких результатів, проте зараз ситуація зовсім інша.

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Онлайн падає

На момент написання новини, в Cyberpunk 2077, яка займає 34 місце в рейтингу, грають 27 063 людини, при максимальному онлайні за день у 29 021 користувача.

У гри Відьмака 27 місце в рейтингу і дещо кращі показники: 33 849 і 34 661 гравець відповідно.

Таким чином, порівнюючи кількість користувачів в перший день, бачимо, що Cyberpunk 2077 втратив понад 97 відсотків аудиторії в Steam.

Очевидно, CD Projekt RED дуже поквапилася, випускаючи сирий продукт. Через це на ігрову студію вже кілька разів подали до суду. Сталося це ще в січні 2021 року, коли адвокатська фірма Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz заявила, що подає колективний позов на CD Projekt через Cyberpunk 2077, яка виявилася не готовою до запуску. Позивачами виступили власники акцій компанії, які придбали їх в період з 16 січня по 17 грудня 2020 року включно. Це стало четвертим позовом проти розробника.