CyberDog суттєво відрізняється від Spot, хоча зовні дещо нагадує його. Сфери застосування у нього теж інші – носити на спині важкі вантажі він не буде. Чи вміє він так само успішно долати перешкоди, як Spot, теж не відомо, однак і ціна CyberDog суттєво нижча.

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Технічні особивості CyberDog від Xiaomi

В основі CyberDog використовується платформа NVIDIA Jetson Xavier, що працює з алгоритмами штучного інтелекту. У її складі застосовуються:

384 ядра CUDA;

48 тензорних ядра;

6 ядер Carmel на архітектурі ARM;

а також два двигуни, що прискорюють обробку завдань, пов'язаних з машинним навчанням;

машина оснащена твердотілим накопичувачем об'ємом 128 Гбайт.

Інформацію про навколишнє оточення CyberDog збирає за допомогою 11 високоточних сенсорів, що забезпечують машині зворотний зв'язок при її пересуванні.

Робот також оснащений оснащений низкою сенсорів:

датчики дотику;

камери;

ультразвукові сенсори;

модулі GPS, що дозволяють CyberDog досліджувати і взаємодіяти зі своїм оточенням.



Короткі технічні характеристики CyberDog / Фото Xiaomi

Як працює та що вміє CyberDog

Робот-собака CyberDog покладається на технології зображення Xiaomi, які компанія застосовує у своїх смартфонах. Робопес обладнаний:

інтерактивними ШІ-камерами;

бінокулярними надширококутний камерами;

а також датчиком глибини Intel RealSense D450 і може навчатися за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору.

Усі ці сенсори спостереження використовуються для роботи автономного відстеження об'єктів і переміщення.

Робот здатний:

стежити за навколишнім оточенням в режимі реального часу;

створювати карту руху;

визначати точку призначення;

долати перешкоди;

та виконувати базові завдання.

CyberDog підтримує голосове управління, що реалізовується за допомогою цифрового асистента. Для цього робот обладнаний шістьма мікрофонами. Активувати робота-собаку можна за допомогою голосу, пульта дистанційного керування або за допомогою мобільного додатку. CyberDog здатний виконувати безліч різних базових задач.

Під час презентації, наприклад, CyberDog виконав кілька звичних команд.

Презентація та демо CyberDog: дивіться відео

Кілька цікавих фактів про розробку та можливості CyberDog

Xiaomi зазначає, що сама розробила для CyberDog сервоприводи з максимальною швидкістю обертання 220 об/хв і показником тяги 32 Нм .

. Машина здатна рухатися зі швидкістю до 3,2 метра в секунду (бл. 11,5 км/г) і переносити вантажі вагою до 3 кілограмів .

і переносити вантажі вагою . Компанія також оснастила робота трьома роз'ємами USB Type-C і одним HDMI, що дозволить розробникам і ентузіастам модернізувати CyberDog на свій розсуд, додавши до нього, наприклад, підсвічування, панорамний камеру, камеру руху, датчик LiDAR або щось інше.

Скільки коштуватиме CyberDog

Ціна вже відома. Виробник збирається випустити лише 1000 роботів CyberDog (подальша доля ґаджета залежатиме від попиту). Компанія оцінила свою розробку в 10 000 юанів (близько 1500 доларів).

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