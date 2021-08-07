Зараз Curiosity знаходиться у Кратері Гейла і продовжує робити відкриття одне за другим. Нова знахідка вкрай незвична. Подібних їй ще не було.

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Що знайшов Curiosity

Знайдена арка висотою лише трохи більше 16 сантиметрів. Дивує вона тим, що знаходиться у дуже вітряному місці, де відбуваєаться постійний рух пилу і помітні сліди тривалої ерозії, але сама структура досі зберігається.



Знайдена Curiosity арка на Марсі / Фото NASA/JPL-Caltech/LANL/Kevin M. Gill

Вчені вже висунули ряд теорій. Одна з них припускає, що арка складається з невідомого раніше мінералу, стійкого до ерозії. Але й це викликає питання: звідки вона взялася на пустельних просторах кратера?

В даний час Curiosity рухається до підніжжя гори Шарпа і не виключено, що по дорозі він зробить нові несподівані відкриття.

Нагадаємо, раніше Curiosity дізнався, що могло стерти сліди життя з поверхні Марса.