Curiosity виявив ознаки того, що колись на Марсі могло існувати життя

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США оголосило про те, що марсохід Curiosity виявив на поверхні Червоної планети з'єднання, які можуть бути частками органічних солей. Хоча знахідка не є доказом того, що органічне життя колись існувало на планеті, вона показує, що на поверхні Марса, ймовірно, протікали відповідні типи хімічних реакцій.

Про що свідчить відкриття Curiosity

Наявність органічних солей на поверхні Марса може побічно вказувати не лише на існуюче в далекому минулому життя. Річ у тім, що знання складу атмосфери й ґрунту відіграє найважливіше значення для майбутньої колонізації планети людиною.

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Присутність або відсутність певних мінералів сигналізує, які рослини можуть краще прижитися в марсіанських умовах. Однак охарактеризувати компоненти, що входять до складу ґрунту не так просто.

У NASA вважають, що мільйони років впливу сонячної радіації призвели до того, що будь-який органічний матеріал, що існував у минулому розклався на органічні солі.

Як вчені прийшли до такого висновку

У ході дослідження вчені проаналізували спектрографічну сигнатуру різних з'єднань, використовуючи для цього інструменти, аналогічні тим, що є у розпорядженні Curiosity. Отримані таким чином дані вони порівняли з інформацією, що надходить від марсохода.

Додавання у зразки вчених перхлоратів (солей що містять хлор і кисень) які, як вважається, поширені на Марсі, наблизило результати до даних марсохода.

Вчені вважають, що отримані у ході дослідження дані можуть вказувати на присутність в марсіанському ґрунті органічних солей, включаючи:

ацетат кальцію;

ацетат магнію;

і оксалат магнію.

Кількість вмісних речовин змінюється в залежності від місця забору проби.

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Чому дослідники сумніваються

Варто відзначити, що вперше про виявлення на Марсі органічних молекул NASA заявило ще у 2018 році. Виявлені нещодавно з'єднання поки класифікуються вченими як імовірно органічні солі, оскільки знайдені Curiosity хімічні речовини могли утворитися й іншим способом.