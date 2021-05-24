Про що свідчить відкриття Curiosity

Наявність органічних солей на поверхні Марса може побічно вказувати не лише на існуюче в далекому минулому життя. Річ у тім, що знання складу атмосфери й ґрунту відіграє найважливіше значення для майбутньої колонізації планети людиною.

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Присутність або відсутність певних мінералів сигналізує, які рослини можуть краще прижитися в марсіанських умовах. Однак охарактеризувати компоненти, що входять до складу ґрунту не так просто.

У NASA вважають, що мільйони років впливу сонячної радіації призвели до того, що будь-який органічний матеріал, що існував у минулому розклався на органічні солі.

Як вчені прийшли до такого висновку

У ході дослідження вчені проаналізували спектрографічну сигнатуру різних з'єднань, використовуючи для цього інструменти, аналогічні тим, що є у розпорядженні Curiosity. Отримані таким чином дані вони порівняли з інформацією, що надходить від марсохода.

Додавання у зразки вчених перхлоратів (солей що містять хлор і кисень) які, як вважається, поширені на Марсі, наблизило результати до даних марсохода.

Вчені вважають, що отримані у ході дослідження дані можуть вказувати на присутність в марсіанському ґрунті органічних солей, включаючи:

ацетат кальцію;

ацетат магнію;

і оксалат магнію.

Важливо! Кількість вмісних речовин змінюється в залежності від місця забору проби.

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Чому дослідники сумніваються

Варто відзначити, що вперше про виявлення на Марсі органічних молекул NASA заявило ще у 2018 році. Виявлені нещодавно з'єднання поки класифікуються вченими як імовірно органічні солі, оскільки знайдені Curiosity хімічні речовини могли утворитися й іншим способом.