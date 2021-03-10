Вчений опублікував свіже фото Марса зроблене ровером Curiosity

Джерело:24 канал
Планетолог Томас Аппере опублікував знімок поверхні Марса зроблений з 30 окремих фото знятих марсоходом Curiosity. Роздільна здатність фото вражає – 10809х2954 пікселів.
Фотографія була зроблена 5 березня о 15:00 за марсіанським часом за допомогою камери MastCam Right. Посилання на знімок Томас Аппер опублікував у своєму твітері.
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На фото зображено пагорб, який отримав назву Мон-Мірку. Він має висоту 7 м і довжину 15 м.
Нагадаємо, що на Марс нещодавно висадився старший брат Curiosity – ровер Perseverance (обидва апарати побудовані на одній базі та дуже схожі).