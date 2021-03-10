Планетолог Томас Аппере опублікував знімок поверхні Марса зроблений з 30 окремих фото знятих марсоходом Curiosity. Роздільна здатність фото вражає – 10809х2954 пікселів.

Фотографія була зроблена 5 березня о 15:00 за марсіанським часом за допомогою камери MastCam Right. Посилання на знімок Томас Аппер опублікував у своєму твітері.

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Знімок Марсу зроблений Curiosity

На фото зображено пагорб, який отримав назву Мон-Мірку. Він має висоту 7 м і довжину 15 м.

La butte "Mont Mercou" photographiée par la caméra Mastcam de @MarsCuriosity le 5 mars à 15h heure locale martienne.

Pour apprécier toute la finesse des strates (définition de 10809 x 2954 pixels !), cliquez sur ce lien puis 2 fois sur la loupehttps://t.co/1goR3wWTRN#Mars pic.twitter.com/60JYcukPvy — Thomas Appéré (@thomas_appere) March 7, 2021

Успіхи Perseverance

Нагадаємо, що на Марс нещодавно висадився старший брат Curiosity – ровер Perseverance (обидва апарати побудовані на одній базі та дуже схожі).