Вчений опублікував свіже фото Марса зроблене ровером Curiosity
Планетолог Томас Аппере опублікував знімок поверхні Марса зроблений з 30 окремих фото знятих марсоходом Curiosity. Роздільна здатність фото вражає – 10809х2954 пікселів.
Джерело:24 канал
Фотографія була зроблена 5 березня о 15:00 за марсіанським часом за допомогою камери MastCam Right. Посилання на знімок Томас Аппер опублікував у своєму твітері.
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Знімок Марсу зроблений Curiosity
На фото зображено пагорб, який отримав назву Мон-Мірку. Він має висоту 7 м і довжину 15 м.
Успіхи Perseverance
Нагадаємо, що на Марс нещодавно висадився старший брат Curiosity – ровер Perseverance (обидва апарати побудовані на одній базі та дуже схожі).
- Напередодні Perseverance підтвердив, що здійснив перший тестовий заїзд, перемістившись на відстань близько 5 метрів. Також Perseverance надіслав на Землю нову фотографію, на якій видно сам марсохід та сліди, залишені ним на поверхні планети.
- До цього марсохід надіслав на Землю першу панораму Марса у величезній роздільній здатності, яка була зроблена за допомогою інструменту Mastcam-Z.
- До речі, інженери NASA пояснили, як саме Perseverance бачить Марс на прикладі роботи саме цього інструмента Mastcam-Z.
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