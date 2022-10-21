Пройшовши через вузький, засипаний піском прохід, марсохід Curiosity нещодавно прибув до призначеного місця. Якщо гіпотеза про наявність у цьому місці води в далекому минулому вірна, то під колесами ровера можуть бути підказки щодо того, як і чому клімат Червоної планети змінився.

Цікаво Марсіанське життя могло знищити саме себе: результати нового дослідження

Деталі місії

  • Мінерали, про які йде мова, були виявлені космічним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter за кілька років до приземлення в 2012 році Curiosity, тому вчені вельми довго чекали, щоб побачити цю місцевість зблизька.
  • Незабаром після прибуття марсохід виявив безліч різноманітних типів гірських порід та ознак давно зниклої води, серед яких конкреції з текстурою попкорну та солоні мінерали, що містять, наприклад, сульфат магнію, сульфат кальцію (включаючи гіпс) та хлорид натрію (кухонна сіль).
  • Подорож у регіон, багатий на сульфати, проходила через складну місцевість, у тому числі через піщаний перевал Параітепуй, що звивається між високими пагорбами. Марсоходу знадобилося більше місяця, щоб дістатися місця призначення.
  • Гострі камені могли пошкодити колеса марсохода, він ризикував застрягнути в піску. Крім того, огляд неба, який потрібен для орієнтації Curiosity, блокували пагорби. Однак, здолавши ці ризики, дослідники нарешті побачили омріяні пейзажі.

У центрі цього фото можна побачити перевал Параітепуй
У центрі цього фото можна побачити перевал Параітепуй / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Щоранку ми отримували нові зображення і були просто в захваті. Піщані гряди були чудові. Ви бачите на них ідеальні сліди маленького всюдихода. І скелі були красиві – ми підійшли дуже близько до стін,
– розповідає Олена Амадор-Френч із Лабораторії реактивного руху, координаторка наукових операцій Curiosity.

Не обійшлося й без нових проблем. Марсоходу складно знайти місце, де всі шість коліс Curiosity змогли б стійко стояти на поверхні. Якщо марсохід нестабільний, інженери не ризикуватимуть брати проби.

Отвори після збору зразків
Отвори після збору зразків / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS