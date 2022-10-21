Пройшовши через вузький, засипаний піском прохід, марсохід Curiosity нещодавно прибув до призначеного місця. Якщо гіпотеза про наявність у цьому місці води в далекому минулому вірна, то під колесами ровера можуть бути підказки щодо того, як і чому клімат Червоної планети змінився.

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Деталі місії

Мінерали, про які йде мова, були виявлені космічним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter за кілька років до приземлення в 2012 році Curiosity, тому вчені вельми довго чекали, щоб побачити цю місцевість зблизька.

Незабаром після прибуття марсохід виявив безліч різноманітних типів гірських порід та ознак давно зниклої води, серед яких конкреції з текстурою попкорну та солоні мінерали, що містять, наприклад, сульфат магнію, сульфат кальцію (включаючи гіпс) та хлорид натрію (кухонна сіль) .

. Подорож у регіон, багатий на сульфати, проходила через складну місцевість, у тому числі через піщаний перевал Параітепуй, що звивається між високими пагорбами. Марсоходу знадобилося більше місяця, щоб дістатися місця призначення.

Гострі камені могли пошкодити колеса марсохода, він ризикував застрягнути в піску. Крім того, огляд неба, який потрібен для орієнтації Curiosity, блокували пагорби. Однак, здолавши ці ризики, дослідники нарешті побачили омріяні пейзажі.



У центрі цього фото можна побачити перевал Параітепуй / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Щоранку ми отримували нові зображення і були просто в захваті. Піщані гряди були чудові. Ви бачите на них ідеальні сліди маленького всюдихода. І скелі були красиві – ми підійшли дуже близько до стін,

– розповідає Олена Амадор-Френч із Лабораторії реактивного руху, координаторка наукових операцій Curiosity.

Не обійшлося й без нових проблем. Марсоходу складно знайти місце, де всі шість коліс Curiosity змогли б стійко стояти на поверхні. Якщо марсохід нестабільний, інженери не ризикуватимуть брати проби.



Отвори після збору зразків / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS