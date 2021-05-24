Аерофотознімок зроблений орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter з висоти близько 270 кілометрів 18 квітня 2021 року за допомогою інструменту High Resolution imaging Science Experiment. Марсохід чітко видно на фото, попри значну відстань, що відділяла його від MRO.

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Curiosity на горі Мон-Мірка / Фото NASA

Шлях Curiosity на вершину

Curiosity піднімається на гору Шарп, яка є центральною вершиною кратера Гейла, з 2014 року. Місія апарату полягає у пошуку ознак існування в минулому мікроорганізмів на Марсі. Підкорювати скелясте утворення Мон-Мірка марсохід почав у березні цього року.

За перші два роки перебування Curiosity на Марсі вдалося підтвердити, що кратер Гейла в далекому минулому був озером і містив хімічні елементи, які робили його придатним для життя .

. Curiosity також виявив частинки органічного матеріалу за час перебування на Марсі і займався пошуком джерел викиду метану у марсіанську атмосферу.

Фахівці NASA очікують, що він продовжить залишатися джерелом цінної інформації. Передбачається, що пагорби за Мон-Мірку виявляться багаті сульфатами і Curiosity зможе їх детально дослідити.

Цікаво! Тепер США не єдина країна світу, в розпорядженні якої є працюючий марсохід. Раніше у цьому місяці на планету був успішно доставлений китайський марсохід. Він нещодавно спустився на поверхню Марса і вже незабаром приступить до досліджень.