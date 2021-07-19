Нове дослідження вже опублікували у науковому журналі Science. У ньому вчені наголошують, що це відкриття не зменшує імовірності того, що одного дня вони все ж знайдуть життя на Марсі.

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Що відомо

Марсохід Curiosity досліджував осадові породи багаті глиною в кратері Гейла. Це колишнє озеро, що утворилося після удару астероїда приблизно 3,6 мільярда років тому.

Глина – хороше свідчення наявності життя: вона зазвичай утворюється, коли кам'янисті мінерали вивітрюються і гниють після контакту з водою — ключовим інгредієнтом для виникнення і підтримування життя. Крім того, це чудовий матеріал для збереження скам'янілостей мікробів.

Коли Curiosity взяв два зразки стародавнього аргіліту, осадової породи, що містить глину, з двох ділянок висохлого дна озера у 400 метрах один від одного, дослідники виявили, що одна ділянка містила тільки половину очікуваної кількості глинистих мінералів. Замість них на цій ділянці було знайдено велику кількість оксидів заліза.

Команда вважає, що причина цього геологічного зникнення у надсолоній воді, яка просочилася в багаті мінералами глинисті шари і дестабілізувала їх, змиваючи їх і стираючи як геологічні, так і, можливо, біологічні сліди.

Ми думали, що з тих пір як ці шари глинистих мінералів сформувалися на дні озера в кратері Гейла, вони так і зберігалися протягом мільярдів років. Але виявилося, що надсолоні води зруйнували ці глинисті мінерали в деяких місцях, стерши сліди, які ми сподівалися виявити,

– розповіли дослідники.

Однак процес хімічного перетворення відкладень – діагенез – міг створити нове життя під поверхнею Марса, навіть стерши можливі свідчення існування старого на його поверхні. Річ у тім, що хімічні умови, викликані припливом солоної води, сприяють розвитку життя, пояснили автори дослідження.