Нове дослідження вже опублікували у науковому журналі Science. У ньому вчені наголошують, що це відкриття не зменшує імовірності того, що одного дня вони все ж знайдуть життя на Марсі.
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Що відомо
- Марсохід Curiosity досліджував осадові породи багаті глиною в кратері Гейла. Це колишнє озеро, що утворилося після удару астероїда приблизно 3,6 мільярда років тому.
- Глина – хороше свідчення наявності життя: вона зазвичай утворюється, коли кам'янисті мінерали вивітрюються і гниють після контакту з водою — ключовим інгредієнтом для виникнення і підтримування життя. Крім того, це чудовий матеріал для збереження скам'янілостей мікробів.
- Коли Curiosity взяв два зразки стародавнього аргіліту, осадової породи, що містить глину, з двох ділянок висохлого дна озера у 400 метрах один від одного, дослідники виявили, що одна ділянка містила тільки половину очікуваної кількості глинистих мінералів. Замість них на цій ділянці було знайдено велику кількість оксидів заліза.
- Команда вважає, що причина цього геологічного зникнення у надсолоній воді, яка просочилася в багаті мінералами глинисті шари і дестабілізувала їх, змиваючи їх і стираючи як геологічні, так і, можливо, біологічні сліди.
Ми думали, що з тих пір як ці шари глинистих мінералів сформувалися на дні озера в кратері Гейла, вони так і зберігалися протягом мільярдів років. Але виявилося, що надсолоні води зруйнували ці глинисті мінерали в деяких місцях, стерши сліди, які ми сподівалися виявити,
– розповіли дослідники.
Однак процес хімічного перетворення відкладень – діагенез – міг створити нове життя під поверхнею Марса, навіть стерши можливі свідчення існування старого на його поверхні. Річ у тім, що хімічні умови, викликані припливом солоної води, сприяють розвитку життя, пояснили автори дослідження.