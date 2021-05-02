Повідомлення про те, що Crew Dragon мало не зіткнувся з космічним сміттям, спростували

Минулими вихідними, у суботу, 24 квітня, до МКС запустили капсулу Crew Dragon з астронавтами на борту. Але за кілька годин до прибуття на станцію екіпаж отримав тривожне попередження — корабель ризикував зіткнутися з космічним сміттям. Згодом представниця Космічних сил США повідомила, що тривога виявилась помилковою.
Повідомлення про небезпечне зближення з космічним сміттям викликала помилка у звіті спостережень. Насправді ніякий об'єкт поряд з Crew Dragon не пролітав.
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Як усе відбувалося
- Через сім годин з моменту старту, коли астронавти уже вийшли на орбіту Землі, вони отримали з центру управління польотами SpaceX команду приготуватися до небезпечного зближення з космічним сміттям. Вони вже готувалися до сну, але були змушені якомога швидше одягнутися назад в скафандри та зайняти свої місця в кріслах.
- Наземні служби засікли невідомий об'єкт, траєкторія якого проходила небезпечно близько від траєкторії космічного корабля. Проте згодом траєкторію космічного сміття вдалося уточнити.
- Виявилося, що відстань між цим об'єктом і Crew Dragon буде більшою, ніж показували попередні розрахунки. Через це від маневру ухилення вирішили утриматися.
- Попри це командуванню було невідомо, чи є поряд інші дрібніші уламки. Вони можуть подорожувати космосом з величезною швидкістю, а тому можуть заподіяти значну шкоду. Тому команді корабля про всяк випадок наказали загерметизувати скафандри.
- Майже через годину небезпека остаточно минула. Астронавти змогли повернутися до звичної діяльності.
Від додаткових коментарів відомство відмовилося. Розпочато розслідування причин виникнення ситуації.