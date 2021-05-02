Повідомлення про те, що Crew Dragon мало не зіткнувся з космічним сміттям, спростували

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Минулими вихідними, у суботу, 24 квітня, до МКС запустили капсулу Crew Dragon з астронавтами на борту. Але за кілька годин до прибуття на станцію екіпаж отримав тривожне попередження — корабель ризикував зіткнутися з космічним сміттям. Згодом представниця Космічних сил США повідомила, що тривога виявилась помилковою.