Особливості Cowboy С4

Велосипед Cowboy C4 виділяється більш спортивною посадкою і більш чутливим рульовим керуванням. Обидві моделі цього року оснащені двигуном на ступиці заднього колеса потужністю 250 Вт, який працює безшумно і дозволяє розвивати швидкість до 25 км/г.

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Інженери виконали чималу роботу, завдяки чому вдалося збільшити у порівнянні з попередником крутний момент з 30 до 45 Н*м, що буде помітно при прискоренні. Байк C4 важить 18,9 кг, тому долати підйоми в гору на ньому без допомоги електродвигуна буде непросто.



Електровелосипед Cowboy C4 / Фото Cowboy

Електровелосипед Cowboy C4 ST

Модель Cowboy C4 ST має низьку посадку сідла і високі ручки, за рахунок чого велосипедист може зайняти більш вертикальне положення. Ця особливість робить поїздку більш комфортною. Обидві моделі оснащені двигуном і ремінною передачею від Gates Carbon, але саме C4 ST краще підходить для неквапливих поїздок у своє задоволення.



Електровелосипед Cowboy C4 ST / Фото Cowboy

Особливості електровелосипедів від Cowboy

Обидва велосипеда оснащуються змінною батареєю потужністю 360 Вт/год. У конструкції передбачено кріплення Quadlock із вбудованим бездротовим зарядним пристроєм на 15 Вт для смартфона. Зарядка може використовуватися для поповнення енергії смартфона, але для цього доведеться окремо купувати сумісний з Quadlock чохол вартістю 29 євро.

Купівля спеціального чохла може бути виправдана ще й тим, що нові моделі велосипедів отримали глибшу інтеграцію з фірмовим додатком компанії для пристроїв на базі Android і iOS. Додаток було перероблено, завдяки чому користувачам стане доступно більше функцій і опцій налаштування.

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Ціни на велосипеди

Cowboy C4 і Cowboy C4 ST доступні в чорному, пісочному і зеленому варіантах колірного виконання. Вони надійдуть у продаж на ринки європейських країн восени цього року, а попередні замовлення приймаються вже зараз.

Незалежно від обраної моделі, ціна байка складе 2490 євро або близько. При необхідності можна окремо придбати підніжку за 29 євро і задній багажник за 99 євро.