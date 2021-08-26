COVID-19 не допоміг екології: рівень шкідливих викидів сьогодні більший, ніж до пандемії

З початком пандемії світові ЗМІ масово писали про те, що через зупинку промисловості людство отримає шанс на сповільнення глобального потепління, чому сприятиме тимчасове зменшення викидів. Це навіть породило величезну кількість жартів про події, які відбулися через те, що "планета настільки очистилась". Проте останні дослідження показують: це далеко не так.

Аналітичний центр Ember опублікував доповідь про викиди шкідливих газів у атмосферу в першій половині 2021 року. Він показує, що жодні зусилля ООН, спрямовані на зниження емісії, не дали результату.

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Викиди ростуть

У першій половині 2021 року обсяг викидів виріс на 5 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і на 12 відсотків відносно першого півріччя 2020 року.

Основним джерелом викидів називають вугілля, яке є основним елементом виробництва електрики у країнах, що розвиваються.

Найбільше попит на вугілля зріс з боку азійських країн. Це, наприклад, Китай, який, попри підйом галузі відновлювальної енергетики, збільшив обсяги виробництва електрики з вугілля на 337 ТВтг – більше, ніж усі країни ЄС разом узяті.

Схожа ситуація спостерігається в таких регіонах як Бангладеш, де емісія вуглекислого газу зросла на 25 відсотків, Монголія, В'єтнам – додаткові чотири відсотки, хоча країна активно впроваджує вітрові електростанції.

Розвинуті країни теж не демонструють позитивну динаміку в сторону зменшення.

У США рівень викидів тримається рівні 2020 року, хоча і на досить низькому.

Європа показала падіння на 16 відсотків і одночасне нарощення потужностей відновлювальної енергетики: сьогодні 20 відсотків усієї електрики у цьому регіоні планети надходить саме з екологічно чистих джерел – від сонця, повітря, води.

Однак цього недостатньо, щоб вкластися у план, згідно з яким Європа планує зменшити викиди на 55 відсотків до 2030 року. Процес загальмувало те, що у 2020 році на вугілля різко спала ціна, а в період послаблення коронавірусних обмежень різко зросла потреба в електроенергії. Країни, економіка яких сильно постраждала від локдаунів, не мали іншого вибору, крім повернення до вугілля.

Ймовірно, на тлі пандемії, яка і не думає закінчуватись, світовим лідерам доведеться шукати нові рішення й розробляти нові плани. Особливо враховуючи той факт, що темпи глобального потепління перевершують навіть найпесимістичніші прогнози. Наприклад, у Гренландії 14 серпня вперше за всю історію спостережень пішов дощ. Науковці фіксували опади протягом кількох годин. Плюсова температура трималася рекордно довго, що призвело до значного танення льодовиків і утворення відносно темного шару льоду на поверхні острова. Надалі він притягуватиме сонячні промені, що ще більше посилить танення льоду та снігу.