Аналітичний центр Ember опублікував доповідь про викиди шкідливих газів у атмосферу в першій половині 2021 року. Він показує, що жодні зусилля ООН, спрямовані на зниження емісії, не дали результату.
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Викиди ростуть
У першій половині 2021 року обсяг викидів виріс на 5 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і на 12 відсотків відносно першого півріччя 2020 року.
- Основним джерелом викидів називають вугілля, яке є основним елементом виробництва електрики у країнах, що розвиваються.
- Найбільше попит на вугілля зріс з боку азійських країн. Це, наприклад, Китай, який, попри підйом галузі відновлювальної енергетики, збільшив обсяги виробництва електрики з вугілля на 337 ТВтг – більше, ніж усі країни ЄС разом узяті.
- Схожа ситуація спостерігається в таких регіонах як Бангладеш, де емісія вуглекислого газу зросла на 25 відсотків, Монголія, В'єтнам – додаткові чотири відсотки, хоча країна активно впроваджує вітрові електростанції.
- Розвинуті країни теж не демонструють позитивну динаміку в сторону зменшення.
- У США рівень викидів тримається рівні 2020 року, хоча і на досить низькому.
- Європа показала падіння на 16 відсотків і одночасне нарощення потужностей відновлювальної енергетики: сьогодні 20 відсотків усієї електрики у цьому регіоні планети надходить саме з екологічно чистих джерел – від сонця, повітря, води.
Однак цього недостатньо, щоб вкластися у план, згідно з яким Європа планує зменшити викиди на 55 відсотків до 2030 року. Процес загальмувало те, що у 2020 році на вугілля різко спала ціна, а в період послаблення коронавірусних обмежень різко зросла потреба в електроенергії. Країни, економіка яких сильно постраждала від локдаунів, не мали іншого вибору, крім повернення до вугілля.
Ймовірно, на тлі пандемії, яка і не думає закінчуватись, світовим лідерам доведеться шукати нові рішення й розробляти нові плани. Особливо враховуючи той факт, що темпи глобального потепління перевершують навіть найпесимістичніші прогнози. Наприклад, у Гренландії 14 серпня вперше за всю історію спостережень пішов дощ. Науковці фіксували опади протягом кількох годин. Плюсова температура трималася рекордно довго, що призвело до значного танення льодовиків і утворення відносно темного шару льоду на поверхні острова. Надалі він притягуватиме сонячні промені, що ще більше посилить танення льоду та снігу.