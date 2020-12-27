Компанія Corning, що займається розробкою скла Gorilla Glass для захисту дисплеїв мобільних пристроїв, має намір запустити поставки захисного покриття для гнучких смартфонів.

Першим замовником може стати компанія Samsung, повідомляє The Elec. Corning буде поставляти гнучке захисне покриття для складних смартфонів компанії, тим самим складаючи конкуренцію німецькій фірмі Schott.

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Варто зазначити, що на сьогодні саме компанія Schott є єдиним постачальником підкладки для виготовлення ультратонкого скла Ultra Thin Glass.



Corning зовсім скоро представить захисне скло для гнучких дисплеїв

Коли очікувати захисне скло для гнучких дисплеїв

Тестування гнучкого захисного скла проходило з початку осені 2020 року. Зараз же розробка виробів для пристроїв з гнучким екраном знаходиться на завершальній стадії. На ринку вони повинні з'явитися вже у 2021 році.

Очевидно, після початку масового виробництва нове захисне покриття Corning візьмуть на озброєння й інші розробники смартфонів з гнучким дисплеєм. До речі, у наступному році, крім Samsung, такі пристрої, як очікується, анонсують китайські компанії OPPO, Vivo і Xiaomi, а також американський гігант Google.