Нейрогарнітуру Cognixion ONE розробляє з 2017 року стартап, який об'єднав неврологів, інженерів, фахівців з патологій мови та інших експертів по комунікативним розладів. Вже до кінця 2021 року розробник обіцяє представити продукт на ринку.

Ґаджет у першу чергу орієнтований на пацієнтів з церебральним паралічем, бічним аміотрофічним склерозом та всіх тих, кому може допомогти технологія управління електронним пристроєм через рухи очей, жести або імпульси мозку.

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Зростання популярності нейроінтерфейсів

Хоч технології нейроінтерфейсів, на кшталт того, який розробляє компанія Ілона Маска Neuralink, ще не досить зрілі і не дозволяють людям передавати думки один одному на відстані, але їх вже достатньо для того, щоб вибрати пункт в меню або букву на клавіатурі.

У гарнітурі Cognixion ONE є шість неінвазивних електродів, для підключення яких не потрібно навіть голити голову або наносити гель. Досить одягнути пристрій на голову, і він адаптується до мозку, а алгоритм машинного навчання оптимізує швидкість нейроінтерфейсу.

Апарат повністю автономний, тобто може працювати без підключення до комп'ютера або джерела живлення. Є вбудоване підключення через 4G LTE, так що пристрій залишається онлайн навіть поза межами дії мереж Wi-Fi. Також розробники обіцяють інтегрувати віртуального помічника, наприклад, для управління розумним будинком.

Як працюватиме гарнітура Cognixion ONE

Подробиць про Cognixion ONE поки небагато, але судячи з уже опублікованими матеріалами, гарнітура годиться для стандартних додатків доповненої реальності – перегляду кінофільмів, ігор, музики, спілкування та віддаленого управління комп'ютером. Про ціну та терміни початку продажів теж поки нічого не відомо, крім нечіткої дати – 2021 рік. Однак зацікавлених користувачів вже запрошують на бета-тестування.