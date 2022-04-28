Coca-Cola, Гра престолів, TikTok: навіщо Ілону Маску масово пропонують купити інші бренди

Купівля Twitter і подальші публікації Ілона Маска, схоже, запустили цілий флешмоб. Підписники мільярдера почали пропонувати йому купити інші компанії та бренди, щоб покращити їх. Як саме – читайте далі.

Коли Twitter офіційно оголосив про те, що новим власником буде Ілон Маск, мільярдер почав одну за одною видавати ідеї щодо покращення соцмережі. Наприклад, висловив думку, що сервісу вкрай необхідне наскрізне шифрування для особистих повідомлень. Таке використовується у деяких сучасних месенджерах – Signal, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Імовірно, найближчим часом варто очікувати саме таких змін. Крім того, він заявляв, що купив компанію, щоб під його керівництвом вона краще дотримувалася принципів демократії та свободи слова. Такий формат пояснення причин, схоже, сподобався і йому самому, і користувачам. Тому коли він написав, що купить відомий бренд газованої води, підприємець також пояснив, для чого це зробить.

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Маск, купи

За останні кілька днів Маск опублікував кілька жартівливих твітів, які породили жваві обговорення. Наприклад, запропонував зробити "Twitter максимально веселим". Що конкретно він мав під цим на увазі, неясно, але найцікавіше почалося, коли він пожартував, що купить Coca-Cola.

"Наступною я купую Coca-Cola, щоб повернути в неї кокаїн", – написав Ілон Маск.

Ідея так сподобалась користувачам, що в коментарях вони почали пропонувати купити й інші відомі найменування.

"Чи можете ви купити "Гру престолів" і переробити останній сезон?" – запитує невдоволений фіналом серіалу глядач.

Список серіалів, які пропонують викупити й відродити або перезняти Маску (який, між іншим, відомий своєю критикою нинішнього підходу Netflix) поповнився культовим "Світлячком", який протримався всього один сезон, а пізніше "Зоряною брамою: Всесвіт" та "Зоряним крейсером Галактика", який Маск у своїй відповіді назвав "великим шоу".

Серед інших пропозицій:

IKEA – щоб зробити її мережевим рестораном.

McDonalds – щоб полагодити "прокляті машини з морозивом".

TikTok і Facebook – щоб видалити їх.

Пропозицію навіть висунула Лібертаріанська партія Міннесоти. Її представник пожартував, щоб Маску варто купити федеральний золотовалютний резерв США. Дехто навіть просив купити Індонезію, Кенію та Швецію. А технологічне видання Watcher.Guru пропонує купити YouTube, щоб повернути кнопку дизлайка.

Сподіваємось, Ілон Маск зрештою купить Росію – зараз вона дешева як ніколи – і зробить так, щоб більше ми про неї нічого не чули.