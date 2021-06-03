Clubhouse нещодавно запустив версію свого додатку для операційної системи Android. Тепер компанія звітує про два мільйони її користувачів і натякає на завершення системи інвайтів. Коли це відбудеться – розповідаємо далі.

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Більше ніяких інвайтів

Зараз у платформи загалом близько 12 мільйонів користувачів – 10 мільйонів припадає на iOS і близько двох мільйонів на Android. Причому в останньому випадку кількість користувачів зросла вдвічі всього за тиждень.

Зміна політики, імовірно, дозволить значно розширити аудиторію.

Clubhouse позбудеться системи запрошень вже цього літа. Точна дата не уточнюється. Цю систему називають основною особливістю соцмережі.

У наступних оновленнях увагу приділять "відкриттям, сповіщенням та менш помітним, але дуже важливим поліпшенням".

Після свого запуску і зростання популярності у Clubhouse з'явилося багато конкурентів із гучними іменами. Різноманітні сервіси та соцмережі почали масово запускати свої аналоги функцій публічних голосових чатів та кімнат, причому зробили це значно швидше на Android, ніж сам Clubhouse.