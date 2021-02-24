Clubhouse завітає на Android: творці соцмережі найняли розробників для створення додатка

Джерело:CNBC
Творці голосової соцмережі Clubhouse зайнялися розробкою Android-версії сервісу. Компанія вже найняла фахівців з розробки додатків для операційної системи Google.
Видання посилається на публікацію розробниці Мопеви Огундіпе, яка розповіла, що відвідала офіс Clubhouse.
Цікаво Користувачі масово плутають соцмережу Clubhouse з таск-менеджером в Google Play
Якщо ви мене знаєте, то, ймовірно, ви в курсі моєї думки про додатки виключно для iOS. Тому я рада приєднатися до команди, яка займається перенесенням соцмережі на Android,
– написала Огундіпе в Твіттері.
Стадія розробки та обсяг команди не уточнюються, але, ймовірно, сервіс з'явиться на платформі найближчим часом.
Соцмережа Clubhouse почала працювати у березні 2020 року, але на початку 2021 сталося вибухове зростання популярності сервісу. За 16 днів лютого аудиторія соцмережі подвоїлася – з 3,5 до 8 мільйонів користувачів.