Творці голосової соцмережі Clubhouse зайнялися розробкою Android-версії сервісу. Компанія вже найняла фахівців з розробки додатків для операційної системи Google.

Видання посилається на публікацію розробниці Мопеви Огундіпе, яка розповіла, що відвідала офіс Clubhouse.

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Якщо ви мене знаєте, то, ймовірно, ви в курсі моєї думки про додатки виключно для iOS. Тому я рада приєднатися до команди, яка займається перенесенням соцмережі на Android,

– написала Огундіпе в Твіттері.

Коли додаток Clubhouse з'явиться на Android

Стадія розробки та обсяг команди не уточнюються, але, ймовірно, сервіс з'явиться на платформі найближчим часом.

Соцмережа Clubhouse почала працювати у березні 2020 року, але на початку 2021 сталося вибухове зростання популярності сервісу. За 16 днів лютого аудиторія соцмережі подвоїлася – з 3,5 до 8 мільйонів користувачів.