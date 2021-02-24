Clubhouse завітає на Android: творці соцмережі найняли розробників для створення додатка
Творці голосової соцмережі Clubhouse зайнялися розробкою Android-версії сервісу. Компанія вже найняла фахівців з розробки додатків для операційної системи Google.
Джерело:CNBC
Видання посилається на публікацію розробниці Мопеви Огундіпе, яка розповіла, що відвідала офіс Clubhouse.
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Якщо ви мене знаєте, то, ймовірно, ви в курсі моєї думки про додатки виключно для iOS. Тому я рада приєднатися до команди, яка займається перенесенням соцмережі на Android,
– написала Огундіпе в Твіттері.
Коли додаток Clubhouse з'явиться на Android
Стадія розробки та обсяг команди не уточнюються, але, ймовірно, сервіс з'явиться на платформі найближчим часом.
Соцмережа Clubhouse почала працювати у березні 2020 року, але на початку 2021 сталося вибухове зростання популярності сервісу. За 16 днів лютого аудиторія соцмережі подвоїлася – з 3,5 до 8 мільйонів користувачів.
- Ми розповідали про Clubhouse у нашому матеріалі, тож якщо ви не знаєте що це за соцмережа, як вона працює і чому вона така популярна, вам обов'язково сюди.
- Популярність соцмережі привела до того, що інвайти (запрошення для реєстрації) українці почали продавати на OLX. Ціни коливаються від 200 до 800 гривень за запрошення. Про це ми писали тут.
- До речі, українська аудиторія соцмережі росте дуже динамічно. Станом на 17 лютого у Clubhouse зареєструвалося понад 100 тисяч користувачі з України.
- А ще ористувачі Clubhouse почали перейматися конфіденційністю. Хоч за правилами соцмережі записувати розмови не можна, 22 лютого з'ясувалося, що невідомому користувачеві вдалося транслювати бесіди з "безлічі кімнат" на сторонній сайт. Крім того зараз вже існує телеграм-бот для запису розмов і навіть цілий стартап. Детальніше про це читайте тут.
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