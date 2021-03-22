Android-версія Clubhouse насправді є троянською програмою, яка викрадає дані

Clubhouse досі не запустив версію додатку для Android. Але запит користувачів все ще існує, не дивлячись на те, що шум довкола сервісу вже влігся. Цим вирішили скористатися недобросовісні особи. Вони створили свій Clubhouse – з трояном і крадіжками.

Дослідник Лукас Стефанко з компанії ESET, яка працює у сфері інформаційної безпеки, виявив, що зловмисники використовують популярність сервісу голосових чатів Clubhouse з метою крадіжки даних користувачів. Вони поширюють підробну програму, видаючи її за офіційний Android-клієнт Clubhouse. Однак ніякого офіційного клієнта для Android не існує.

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Для поширення шкідливої програми зловмисники використовують вебсайт, який є точною копією оригінальної сторінки Clubhouse. Сам же троян ідентифікується продуктами ESET як Android/TrojanDropper.Agent.HLR. Він призначений для крадіжки облікових даних користувачів 458 онлайн-сервісів, у тому числі:

Twitter,

WhatsApp,

Facebook,

Amazon,

eBay,

Coinbase,

Cash App та інших.

Сайт виглядає як справжній. Відверто кажучи, це добре оформлена копія легітимного вебсайту Clubhouse. Але як тільки користувач натискає "Отримати в Google Play", додаток автоматично завантажується на пристрій. На відміну від цього, легітимні вебсайти завжди перенаправляють користувачів в Google Play, а не безпосередньо завантажують APK-файл програми,

— сказав Стефанко.

Фахівці радять уважно вивчати сайт. На ньому використовується небезпечне з'єднання по http замість https. Крім того, сайт працює на домені ".mobi", тоді як справжній сайт Clubhouse – на ".com".



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Не варто забувати й про те, що розробники популярного сервісу хоч і планують випустити Android-версію клієнта Clubhouse, поки цього не зробили. Поки що голосові чати в Clubhouse доступні тільки на пристроях, що працюють під управлінням iOS.