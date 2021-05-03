Отримавши значну базу користувачів iOS, Clubhouse почав роботу над версією для Android на початку 2021 року. Тепер же стало відомо, що компанія почала тестування додатку.

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Коли очікувати

Clubhouse у своєму блозі нещодавно поділився подробицями про зміни, внесені в додаток для iOS. У повідомленні також розповіли, що компанія приступила до розгортання бета-версії свого додатка для Android для декількох тестувальників з подальшими планами "вітати більше користувачів Android... в найближчі тижні".

Додаток Clubhouse в даний час доступний тільки на iOS. Популярність програми спонукала кілька конкуруючих платформ, таких як Facebook, Telegram, Twitter і Instagram, розробити власні альтернативи Clubhouse.

Тому, щоб користувачі не перейшли до Twitter Spaces або Telegram Voice Chat 2.0, які вже доступні на Android, необхідно запустити додаток для Android якомога швидше.

Clubhouse поки не опублікував графік випуску. Але оскільки він вже доступний для користувачів на бета-каналі, очікується, що він вийде для всіх найближчим часом.