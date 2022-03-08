Глава Cloudflare Меттью Принц написав розгорнутий коментар в офіційному бозі компанії. У ньому він пояснив причини своєї позиції та розповів, які кроки робить компанія в Україні з початку повномасштабної війни.

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Чому Cloudflare не відключила російських користувачів від своїх серверів

За словами Меттью Принца, через масові санкції урядів різних країн надання будь-яких послуг у Росії зараз загрожує проблемами.

Але Cloudflare за останні кілька років розробила "надійну і комплексну програму" для дотримання нових санкцій — і дотримується їх.

Наприклад, компанія ввела обмеження для клієнтів, пов'язаних з тими особами, проти кого введені санкції.

Але крім цього, Cloudflare отримала кілька дзвінків з вимогою припинити надавати всі послуги в Росії.

Ми уважно розглянули ці запити та обговорили їх з експертами уряду та громадянського суспільства. Наш висновок – Росії потрібно більше доступу до інтернету, а не менше. У міру продовження конфлікту ми спостерігаємо різке збільшення запитів від російських мереж до світових медіа, що показує бажання простих росіян бачити світові новини крім тих, які надаються всередині Росії. […] Ми цінуємо настрої багатьох українців, які звертаються до ІТ-компаній з проханням припинити надавати послуги в Росії. Але враховуючи, що Cloudflare надає доступ до більш відкритого та безпечного інтернету, ми вважаємо повне припинення роботи помилкою,

– коментують в Cloudflare.

"Протягом минулого тижня наша команда переконалася, що ми дотримуємося цих нових санкцій, як вони були оголошені, – йдеться в дописі. – Ми закрили платний доступ до нашої мережі та систем у регіонах із всеосяжними санкціями. Ми припинили роботу всіх клієнтів, яких ми визначили як пов’язаних із санкціями, включаючи тих, які стосуються російських фінансових установ, російських кампаній впливу та пов’язаних з Росією "урядів" Донецька та Луганська."

Таким чином компанія вважає, що відключення Росії від світу призведе лише до погіршення становища, оскільки її громадяни не матимуть доступу до правдивої інформації з надійних джерел. Крім того, під комплексні санкції підпадають окуповані Донецької та Луганської областей, включно з усіма мешканцями.

Компанія наголошує, що останніми роками дуже помітними стали зусилля Росії щодо контролю інформаційного поля – стеження, обмеження, блокування ЗМІ, придушення свободи слова. "Сам російський уряд протягом останніх кількох років неодноразово погрожував заблокувати певні сервіси та клієнтів Cloudflare. Безрозбірне зупинення роботи мало б чим зашкодило російському уряду, але обмежило б доступ до інформації за межами країни, і зробило б значно вразливішими тих, хто критикував уряд, і використовував нас, щоб захистити себе. Насправді ми вважаємо, що російський уряд святкуватиме, якщо ми закриємо послуги Cloudflare в Росії."

Допомога Україні: захист від кібератак

Атаки на Інтернет в Україні почалися ще до початку вторгнення. Ці атаки — і постійний потік DDoS-атак, які ми спостерігали протягом останніх днів — спонукали нас безплатно розширити наші послуги на українські урядові та телекомунікаційні організації, щоб гарантувати, що вони можуть продовжувати працювати та надавати важливу інформацію своїм громадянам, а також до решти світу про те, що з ними відбувається,

– додає Меттью Принц.

Крім того, в рамках проєкту Galileo компанія підключає більше нових українських організацій до повного набору засобів захисту.

Зараз допомогу отримують понад шістдесят організацій в Україні, причому близько 25% з них приєдналися під час нинішньої кризи.

Багато з нових організацій – це групи, які об’єднуються, щоб допомогти біженцям, поділитися важливою інформацією або членам української діаспори в сусідніх країнах, які хочуть організуватись та допомогти.

Будь-які українські організації, які зазнають атак, можуть подати заявку на безплатний захист у рамках проєкту Galileo, відвідавши сайт. Розгляд заявок відбувається зараз у прискореному режимі.

"Наші думки з народом України, і вся команда Cloudflare молиться за якнайшвидше мирне розв'язання проблеми", – так завершили публікацію в блозі Cloudflare.