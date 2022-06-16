У звіті йдеться, що в атаці брав участь невеликий, але потужний ботнет, що складається з 5067 пристроїв, об'єднаних в одну мережу. Кожен такий комп'ютер здатен генерувати приблизно 5200 запитів за секунду. Ціллю називають одного з клієнтів компанії, що використовує безплатний тарифний план.

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Що відомо

Судячи з усього, зловмисники використали зламані сервери та віртуальні машини, оскільки атаку вдалося простежити лише до постачальників хмарних послуг.

Компанія пояснює свої висновки наступним чином: "Ми відстежуємо інший, більший, але менш потужний ботнет, що нараховує понад 730 000 пристроїв. Більший ботнет не міг генерувати більше одного мільйона запитів за секунду (в середньому приблизно 1,3 запиту в секунду на один пристрій). Тобто, простіше кажучи, менший ботнет був в середньому в 4000 разів сильнішим, оскільки використовував віртуальні машини та сервери".

Звіт компанії свідчить, що цей невеликий ботнет згенерував понад 212 мільйоінв HTTPS-запитів менш ніж за 30 секунд.

До неї були залучені пристрої в 121 країні світу, серед яких були Індонезія, США, Бразилія і Росія.

Близько 3 відсотків активності припало на вузли Tor.

Основними джерелами атаки стали мережі французької компанії OVH (ASN 16276), індонезійської Telkomnet (ASN 7713), американської iboss (ASN 137922) і лівійської Ajeel (ASN 37284).

Серед попередніх рекордів в області таких атак можна згадати DDoS-атаку 2020 року. Її потужність оцінили в 17,2 мільйона запитів за секунду. У квітні 2022 року Cloudflare повідомляла про атаку потужністю 15,3 мільйона запитів у секунду.

Нагадаємо, хакери з групи Conti вже два місяці безперервно атакують держоргани Коста-Ріки, країни у Північній Америці, не полишаючи спроб отримати викуп від уряду. Спочатку вони вимагали 10 мільйонів доларів. Однак пізніше захотіли й зовсім повалити уряд, налаштовуючи проти нього населення.