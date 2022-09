Кращі хмарні сервіси України у 2022 році: дослідження Molfar

Команда Molfar провела цікаве дослідження про особливості роботи, обслуговування, оплати та використання українських хмарних сервісів зсередини. OSINT-спільноти зібрала найповніший огляд усіх нюансів надання послуг хмарних сховищ від 17 провайдерів України.

Дослідження розпочалося у лютому 2022 року, однак згодом команда вимушено припинила його через російське вторгнення 24 лютого. У липні його знову відновили і нарешті завершили.

Чому це справді важливо

У зв'язку з військовою агресією росії більшість IT компаній з офісами на сході України зіткнулися з необхідністю релокації співробітників в інші регіони, а також організації робочого процесу віддалено, для чого необхідний доступ до хмарних сервісів.

Дослідження Molfar проводила під прикриттям легенди звертаючись до провайдерів від імені IT компанії, яка хоче відкрити R&D (Research and Development) відділ для віддалених співробітників (5-10 осіб) з метою оптимізації робочого процесу, оскільки розробка відбуватиметься у хмарному сховищі.

Таким чином спільнота змогла отримати технічні дані та тестовий доступ до сервісів, щоб порівняти технічні аспекти 17 компаній на українському ринку.

Що показало дослідження

За сумою балів перше місце поділили між собою GigaCloud та Tetcloud (хмарний сервіс латвійської компанії Tet). GigaCloud отримали найбільшу кількість балів у категорії "Реакція та умови КП". А Tetcloud отримав найвищі оцінки за роботу техпідтримки у категоріях "Підписання договору" та "Технічна частина".

Друге місце розділили De-Novo та Tucha також отримавши високі бали у категоріях "Реакція та умови КП" та "Технічна частина".

Третє місце посіли "Парковий", здобувши високі бали за роботу технічної підтримки у всіх трьох категоріях.

Аутсайдери

Adamant отримав найнижчу оцінку роботи техпідтримки в категорії "Технічна частина". У категорії "Умови КП" Adamant розділили низькі бали з Volia. У категорії "Підписання договору" найнижчі бали отримали DataGroup, DataStore, Adamant та U-Cloud.



Графік лідерів / Фото Molfar

Для порівняння поточних показників компаній з показниками за попередній рік були підсумовані бали за одним і тим самим показниками компанії за 2021 та за 2022:



Ранжування за сумою балів та порівняння показників компаній за роками / Фото Molfar

Реакція та умови КП

Першість у категорії дісталася GigaCloud, а друге місце посіла Tucha. Обидві компанії оперативно зреагували на запит та відповіли у найкоротші терміни: GigaCloud протягом 5 годин, Tucha – протягом 1 години.



Найкращі показники "Реакція та умови КП" / Фото Molfar

Також обидві компанії отримали максимальну кількість балів за наявність системи знижок- та лояльність у вигляді надання відстрочки оплати за необхідності. GigaCloud більш гнучкі при зміні тарифу – користувач може змінювати тариф самостійно в особистому кабінеті, тоді як у Tucha для зміни тарифу потрібно звернутися до техпідтримки.

Крім того, використовуючи GigaCloud, користувач краще застрахований у разі простою або втрати даних – компанія компенсує 10% вартості послуг клієнта за кожні 30 хвилин простою, максимальна сума компенсації – місячна вартість послуги. Tucha компенсує лише денну вартість послуги, коли було виявлено проблему. Серед іншого GigaCloud відповідає стандарту ISO 27701 захисту даних (GDPR).

Третє місце посіли "De-Novo", які теж досить швидко відреагували на запит, відповівши клієнту протягом 5 годин. De-Novo отримали максимальну кількість балів за наявність сертифіката ISO 27701, а також за можливість зміни тарифу в особистому кабінеті користувача, однак не набрали максимальну кількість балів за іншими пунктами.

Аутсайдерами стали Volia, Adamant та Vodafone, які відносно швидко відреагували на запит, проте в іншому не набрали балів. У Volia відсутня сертифікація, немає можливості зміни тарифу через кабінет користувача та сервіс автоматично припиняє роботу за відсутності коштів на рахунку. У Vodafone більш лояльні, відключають сервіс тільки після повідомлення про несплату протягом 10 днів, проте також немає можливості зміни тарифу в кабінеті користувача, а з типів сертифікації лише ISO 27001.

Adamant швидше відреагували на запит, ніж Vodafone, але у них не передбачена кастомізація і зміна тарифу, а також обслуговування автоматично блокується за відсутності коштів на рахунку.



Повна таблиця оцінок / Фото Molfar

Терміни підписання угоди

Лідером за умовами та термінами підписання договору стали Tetcloud з перевагою у швидкості надання договору, а також у додатковому способі оплати "pay as you go" – погодинної оплати за використані ресурси.



Графік оцінок за термінами підписання угоди / Фото Molfar

Друге місце розділили між собою Cosmonova та United-DC, які також швидко надали договір на підписання, однак Cosmonova мають обмежені можливості у "Способах оплати", а саме, працюють тільки за передоплатою, а United-DC відмовили у запиті на внесення до договору правок за строками оплати, через що отримали 0 балів у пункті "Гнучкість утримання договору".

Найменшу кількість балів у цій категорії набрали DataGroup, DataStore та Adamant, які пропонують лише варіант передоплати за послуги, без можливості “pay as you go” та післяплати, а з методів оплати можливий лише банківський переказ. Також DataGroup і Adamant не погодилися на внесення до договору правок за термінами оплати на запит клієнта, через що отримали 0 балів у пункті "Гнучкість змісту договору".



Таблиця оцінок / Фото Molfar

Технічна частина/тестування

Лідерами в цій категорії стали чотири компанії:

DE-Novo,

"Парковий",

Tetcloud,

DataStore.

DE-Novo та DataStore надали тестовий доступ швидше, ніж "Парковий" та Tetcloud – протягом 1-5 годин, Парковий та Tetcloud – протягом 1 дня. Усі чотири компанії отримали найвищий бал у пункті "Автономність користувача", що означає наявність у користувача доступу до системи керування віртуальними машинами (VM), можливість конфігурувати віртуальний сервер самостійно. Також всі чотири компанії отримали максимальні бали за якістю роботи техпідтримки, що говорить про високий рівень зацікавленості фахівців технічної підтримки допомоги клієнту.



Графік за швидкістю надання тестового доступу / Фото Molfar

Таблиця оцінок за тестовий доступ / Фото Molfar

Аутсайдерами цієї категорії стали DataGroup, Cosmonova і Adamant. Попри високу швидкість надання тестового періоду та середній рівень автономності користувача, DataGroup здобули 0 балів за відсутність "Керівництва користувача" (Інструкція користувача), API, можливості керування інфраструктурою за допомогою оркестраторів та низький рівень зацікавленості технічної підтримки. Cosmonova та Adamant, своєю чергою, отримали хороші бали за якість технічної підтримки та середній рівень автономності користувача, однак, не дістали балів по всіх інших пунктах.