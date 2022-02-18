Діяльність компанії Clearview AI вже критикувалася з боку правозахисників. Влада Австралії наказала їй видалити зі своєї бази даних зображення усіх громадян країни, попри те, що фотографії були зібрані з відкритих джерел.
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Тепер, компанія обіцяє зібрати за рік базу зі 100 мільярдів зображень, тобто в середньому по 12 фотографій на кожного жителя планети.
Компанія збирає фото швидкими темпами
Груднева презентація проходила в рамках залучення інвестицій, тому 100 мільярдів фото – це скоріше мета, ніж чіткий план. Однак, у презентації мовиться, що Clearview вже набрала близько 10% від заявленої кількості (з 3 мільярдів зображень до 10 мільярдів з початку 2020) і на місяць додає по 1,5 мільярда фото.
У зверненні зазначається, що якщо інвестори нададуть ще 50 мільйонів доларів, компанія зможе лобіювати свої інтереси в урядах різних країн, щоб "виробити сприятливі закони".
Як Clearview AI збирає фото
Clearview AI створює базу із зображень, взятих із соціальних мереж та інших онлайн-ресурсів без згоди сайтів або людей на знімках. Facebook, Google, Twitter та YouTube вже зажадали, щоб компанія припинила збирання фотографій з їхніх сайтів та видалила ті, які вже зберегла. Представники Clearview відмовляються видаляти фото та посилаються на Першу поправку.
Збільшення фотобанку може бути пов'язане із розширенням бізнес-моделі. Clearview збирається вийти за межі "сканування обличчя для поліції" і готова зайнятися спостереженням за працівниками гіг-економіки, а також розробляє низку нових технологій ідентифікації ходи, визначення розташування людини по фотографії або сканування відбитків пальців здалеку.