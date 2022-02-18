Діяльність компанії Clearview AI вже критикувалася з боку правозахисників. Влада Австралії наказала їй видалити зі своєї бази даних зображення усіх громадян країни, попри те, що фотографії були зібрані з відкритих джерел.

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Тепер, компанія обіцяє зібрати за рік базу зі 100 мільярдів зображень, тобто в середньому по 12 фотографій на кожного жителя планети.

Компанія збирає фото швидкими темпами

Груднева презентація проходила в рамках залучення інвестицій, тому 100 мільярдів фото – це скоріше мета, ніж чіткий план. Однак, у презентації мовиться, що Clearview вже набрала близько 10% від заявленої кількості (з 3 мільярдів зображень до 10 мільярдів з початку 2020) і на місяць додає по 1,5 мільярда фото.

У зверненні зазначається, що якщо інвестори нададуть ще 50 мільйонів доларів, компанія зможе лобіювати свої інтереси в урядах різних країн, щоб "виробити сприятливі закони".

Як Clearview AI збирає фото

Clearview AI створює базу із зображень, взятих із соціальних мереж та інших онлайн-ресурсів без згоди сайтів або людей на знімках. Facebook, Google, Twitter та YouTube вже зажадали, щоб компанія припинила збирання фотографій з їхніх сайтів та видалила ті, які вже зберегла. Представники Clearview відмовляються видаляти фото та посилаються на Першу поправку.

Збільшення фотобанку може бути пов'язане із розширенням бізнес-моделі. Clearview збирається вийти за межі "сканування обличчя для поліції" і готова зайнятися спостереженням за працівниками гіг-економіки, а також розробляє низку нових технологій ідентифікації ходи, визначення розташування людини по фотографії або сканування відбитків пальців здалеку.

Цікавий факт! Свої послуги Clearview надає лише урядовим агенціям та їхнім представникам. Поліція США використала її технології для впізнання учасників заворушень під час протестів Black Lives Matter та штурму Капітолію.