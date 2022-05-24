За словами представників британської влади, компанія не лише забезпечувала ідентифікацію людей за допомогою свого ПЗ, а й займалася моніторингом інформації про їх звички, а також пропонувала відповідні дані на продаж.

Не пропустіть Clearview AI збирає базу фотографій всіх жителів планети: для чого це потрібно компанії

Управління комісара з інформації Великобританії (ICO) розпочало спільне з австралійською владою розслідування щодо Clearview AI у 2020 році та призначило "попередній" штраф, еквівалентний 21,4 мільйона. На той момент відомство повідомило, що база Clearview AI, зважаючи на все, включає дані значної кількості жителів Великої Британії, багато з яких було зібрано без їх відома та згоди з загальнодоступних майданчиків, включаючи соціальні медіаплатформи.

В остаточній ухвалі ICO зазначило, що у всьому світі компанія незаконно зібрала понад 20 мільярдів зображень осіб для своєї бази даних. І хоча вона більше не надає послуг британським організаціям, вона має клієнтів в інших країнах, тому компанія, як і раніше, використовує відомості про жителів Сполученого Королівства.

Критика компанії та претензії

Clearview AI продає програму, що дозволяє завантажувати чиєсь фото для його подальшої перевірки з бази. Послугами компанії користуються численні правоохоронні відомства по всьому світу.

Twitter, Google та YouTube вже звернулися до компанії, заявивши, що вона порушує умови користування сервісами. Крім того, Meta зажадала припинити збір інформації. Компанія вже отримувала скарги від правозахисних груп у Європі та була оштрафована на 20 мільйонів євро в Італії.

У США Американський союз громадянських свобод подавав до суду на Clearview AI за порушення законів Іллінойсу – нещодавно вона пішла на угоду, зобов'язавшись обмежити використання своєї бази у цьому штаті. При цьому компанія продовжить надавати всі доступні відомості федеральним правоохоронним відомствам та владі інших штатів.

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Україна отримала технологію Clearview AI

Раніше стало відомо, що з 12 березня Міноборони розпочало використання технологію розпізнавання обличчя Clearview AI. Система має доступ до десятків мільярдів зображень із соцмереж серед яких і російські.

Ця технологія вже допомагає ідентифікувати представників російських окупаційних військ, як живих, так і вбитих.