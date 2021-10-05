Як працює концепт Citroën

За задумом інженерів Citroën, максимальна швидкість платформи Skate не перевищуватиме 25 км/год, а в деяких варіантах збірки – всього 5 км/год. Довжина конструкції, призначеної для руху по вулицях міста, 2,6 метра, ширина 1,6 м, висота 51 см.

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Гідравлічна підвіска зробить рух ще м'якшим та безшумним. Колеса були розроблені у співпраці з компанією Goodyear – вони кулясті і обладнані маленькими електромоторами, що наділяє платформу здатністю переміщатися в будь-якому напрямку.

Компанія представила три варіанти модулів для Skate. Кожен з них можна встановити на платформу за 10 секунд, два з них були сконструйовані разом з мережею готелів Accor.

Модуль Sofitel En Voyage нагадує оздоблення номера "люкс" з дерев'яною інкрустацією стін, склом, оксамитом і вишуканими меблями. Є бар, аудіосистема і сенсорний екран для відеоконференцій. Розрахований на трьох пасажирів. Багаж поміщається в окремий відсік, а РК-дисплей повідомляє прогноз погоди, останні новини і час до місця призначення.



нагадує оздоблення номера "люкс" з дерев'яною інкрустацією стін, склом, оксамитом і вишуканими меблями. Є бар, аудіосистема і сенсорний екран для відеоконференцій. Розрахований на трьох пасажирів. Багаж поміщається в окремий відсік, а РК-дисплей повідомляє прогноз погоди, останні новини і час до місця призначення. Другий модуль, створений разом з Accor – Pullman Power Fitness . Як випливає з назви, він пропонує можливість переміщатися по місту, тренуючись. Всередині можна розмістити гребний або велотренажер. Скляний міхур забезпечує приватність, але не заважає милуватися видами. На голографічному екрані за тренуванням стежить цифровий фітнес-тренер. До речі, зусилля, витрачені на тренажері, допомагають живити акумулятор, стверджують розробники.



. Як випливає з назви, він пропонує можливість переміщатися по місту, тренуючись. Всередині можна розмістити гребний або велотренажер. Скляний міхур забезпечує приватність, але не заважає милуватися видами. На голографічному екрані за тренуванням стежить цифровий фітнес-тренер. До речі, зусилля, витрачені на тренажері, допомагають живити акумулятор, стверджують розробники. Третій варіант – JCDecaux City Provider – натхненний вуличними меблями. Закрита кабіна з зеленим склом забезпечує усамітнення, а відкрита зона з протилежного боку, укрита від негоди, дає можливість роздивлятися навколо. Він розрахований на п'ять пасажирів і обладнаний зарядні пристрої та інтерактивними дисплеями для планування подорожей та туристичної інформації.

Платформа Citroën для міського транспорту майбутнього: дивіться відео