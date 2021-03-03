Сервіс відеоконференцій Cisco Webex тепер підтримує переклад у реальному часі з англійської на понад 100 мов. Функція безкоштовна. Завдяки їй користувачі сервісу зможуть отримувати переклад з англійської у формі субтитрів. З березня новою можливістю можна користуватися в тестовому режимі окремим користувачам, а з травня нею зможуть скористатися всі.

Переклад в реальному часі на таку кількість мов, на думку розробників, допоможе створити "рівні умови для користувачів, незалежно від таких факторів, як їх мова або географічне положення", вказав у своїй заяві Джету Патель, старший віцепрезидент і генеральний менеджер Security and Applications for Cisco.

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Деталі запуску

Забезпечення глобального перекладу в реальному часі – ще один крок до створення інклюзивного майбутнього і важливий компонент поліпшення комунікації та співпраці між командами,

– додав пан Патель.

Cisco раніше повідомляла про плани пропонувати в сервісі переклад в реальному часі з англійської на 10 мов, але тепер, як бачимо, мовна бібліотека значно розширилася. Переклади доступні на часто використовуваних в ході відеоконференцій мовах, таких як арабська, голландська, французька, німецька, японська, корейська, китайська та іспанська, а також на більш локалізованих, таких як хінді, малайська, турецька і в'єтнамська.

Cisco зазначила, що поява цієї функції дозволить організаціям заощаджувати кошти. Згідно з даними Metrigy, майже 24 відсотки організацій проводять віртуальні збори за участю людей, які не говорять англійською мовою. З них понад половина використовують сторонні сервіси для перекладу на інші мови, при цьому середня вартість проведення зборів становить 172 долари.