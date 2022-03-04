Cisco також покидає російський ринок і наостанок гримне дверима

Cisco – одна з останніх на цей момент компаній, що оголосили про вихід з російського ринку. Головний виконавчий директор Чак Роббінс заявив що розробник також покине й Білорусь.

Cisco Systems – американська транснаціональна корпорація. Вона є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

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Що відомо

Cisco припиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі й буде продовжувати зосереджуватися на підтримці наших українських співробітників, клієнтів і партнерів, надаючи гуманітарну допомогу та прискорюючи наші зусилля щодо захисту організацій в Україні від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну і засуджуємо цю невиправдану війну,

– заявив у четвер, 3 березня, Чак Роббінс.

Компанія має намір протягом 24 годин відключити від смарт-акаунтів усіх клієнтів у Росії.

Одночасно ініціюють перевірку ліцензування з боку серверів Cisco.

Це стосується всіх продуктів компанії, в тому числі CiscoISE, Cisco ASA, Телефонії та уніфікованих комунікацій (UC), усіх рішень Software-defined.

Нагадаємо, наразі по всьому світу десятки компаній відмовляються від співпраці з Росією, яка здійснила повторне вторгнення в Україну. Раніше до їх списку приєднався ряд VPN-сервісів.

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