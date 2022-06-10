Чутки підтверджено: HTC дійсно готує флагманський смартфон і вже розповіла, яким він буде

10 червня 2022 , 19:03
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Джерело:

Phone Arena

HTC останнім часом вкрай рідко з'являється в пресі та на прилавках магазинів. Її бізнес смартфонів сьогодні працює лише на кілька окремих країн, де випускає бюджетні пристрої. Однак скоро компанія випустить перший за 4 роки флагман.

Тайванська компанія підтвердила, що флагманський смартфон HTC Viverse буде офіційно представлений 28 червня. Це буде перший флагман компанії після HTC U12+.

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Яким буде HTC Viverse

  • Смартфон очікували ще в квітні, але HTC вирішила відкласти його на більш пізній термін. 
  • Поки що невідомо, в яких країнах буде продаватися новинка. Однак такий глобальний анонс може натякати на те, що компанія вийде з тіні та почне розширювати ареал своєї діяльності, наприклад, на азійські країни або на країни Європейського Союзу. Найімовірніше, в Україні HTC Viverse продаватися не буде.
  • На відміну від своїх попередніх телефонів, орієнтованих на блокчейн, майбутній флагман повинен активно використовувати технології віртуальної та доповненої реальності.
  • Як повідомляється, телефон буде якось пов'язаний з гарнітурою Vive Flow VR компанії, і, можливо, сам буде запускати додатки з доповненою реальністю.
  • Враховуючи величезний досвід HTC у технології віртуальної реальності, HTC Viverse може бути цікавим пристроєм.
  • Для багатьох він явно буде більш привабливим, ніж Exodus 1 і Exodus 2, орієнтовані на блокчейн.

Захід Login Future, під час якого буде представлено гаджет, відбудеться 28 червня. Судячи з офіційного тизера, апарат буде виконаний у традиційному корпусі-моноблоці. Відомо, що новинка буде оснащена 5G-модемом і отримає функцію 15-ватного бездротового заряджання, але інших технічних подробиць про нього бренд не розкриває.

Ціна апарату поки що також не оголошена.

Для випуску новинки HTC об'єднала зусилля з відомими телекомунікаційними компаніями, включаючи China Mobile, Etisalt, Hutch Group та Zai Group. У співпраці з ними також створювався віртуальний світ Viverse. Очікується, що запуск метаверсу відбудеться одночасно з новим гаджетом або незабаром після його анонсу.

 

Автор: Олександр Гайдамашко