Тайванська компанія підтвердила, що флагманський смартфон HTC Viverse буде офіційно представлений 28 червня. Це буде перший флагман компанії після HTC U12+.
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Яким буде HTC Viverse
- Смартфон очікували ще в квітні, але HTC вирішила відкласти його на більш пізній термін.
- Поки що невідомо, в яких країнах буде продаватися новинка. Однак такий глобальний анонс може натякати на те, що компанія вийде з тіні та почне розширювати ареал своєї діяльності, наприклад, на азійські країни або на країни Європейського Союзу. Найімовірніше, в Україні HTC Viverse продаватися не буде.
- На відміну від своїх попередніх телефонів, орієнтованих на блокчейн, майбутній флагман повинен активно використовувати технології віртуальної та доповненої реальності.
- Як повідомляється, телефон буде якось пов'язаний з гарнітурою Vive Flow VR компанії, і, можливо, сам буде запускати додатки з доповненою реальністю.
- Враховуючи величезний досвід HTC у технології віртуальної реальності, HTC Viverse може бути цікавим пристроєм.
- Для багатьох він явно буде більш привабливим, ніж Exodus 1 і Exodus 2, орієнтовані на блокчейн.
Захід Login Future, під час якого буде представлено гаджет, відбудеться 28 червня. Судячи з офіційного тизера, апарат буде виконаний у традиційному корпусі-моноблоці. Відомо, що новинка буде оснащена 5G-модемом і отримає функцію 15-ватного бездротового заряджання, але інших технічних подробиць про нього бренд не розкриває.
Ціна апарату поки що також не оголошена.
Для випуску новинки HTC об'єднала зусилля з відомими телекомунікаційними компаніями, включаючи China Mobile, Etisalt, Hutch Group та Zai Group. У співпраці з ними також створювався віртуальний світ Viverse. Очікується, що запуск метаверсу відбудеться одночасно з новим гаджетом або незабаром після його анонсу.