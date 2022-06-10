Тайванська компанія підтвердила, що флагманський смартфон HTC Viverse буде офіційно представлений 28 червня. Це буде перший флагман компанії після HTC U12+.

Раніше Перший з 2018 року флагманський смартфон від HTC готовий до виходу: що про нього відомо

Яким буде HTC Viverse

Смартфон очікували ще в квітні, але HTC вирішила відкласти його на більш пізній термін.

Поки що невідомо, в яких країнах буде продаватися новинка. Однак такий глобальний анонс може натякати на те, що компанія вийде з тіні та почне розширювати ареал своєї діяльності, наприклад, на азійські країни або на країни Європейського Союзу. Найімовірніше, в Україні HTC Viverse продаватися не буде.

На відміну від своїх попередніх телефонів, орієнтованих на блокчейн, майбутній флагман повинен активно використовувати технології віртуальної та доповненої реальності.

Як повідомляється, телефон буде якось пов'язаний з гарнітурою Vive Flow VR компанії, і, можливо, сам буде запускати додатки з доповненою реальністю.

Враховуючи величезний досвід HTC у технології віртуальної реальності, HTC Viverse може бути цікавим пристроєм.

Для багатьох він явно буде більш привабливим, ніж Exodus 1 і Exodus 2, орієнтовані на блокчейн.

Захід Login Future, під час якого буде представлено гаджет, відбудеться 28 червня. Судячи з офіційного тизера, апарат буде виконаний у традиційному корпусі-моноблоці. Відомо, що новинка буде оснащена 5G-модемом і отримає функцію 15-ватного бездротового заряджання, але інших технічних подробиць про нього бренд не розкриває.

Ціна апарату поки що також не оголошена.

Для випуску новинки HTC об'єднала зусилля з відомими телекомунікаційними компаніями, включаючи China Mobile, Etisalt, Hutch Group та Zai Group. У співпраці з ними також створювався віртуальний світ Viverse. Очікується, що запуск метаверсу відбудеться одночасно з новим гаджетом або незабаром після його анонсу.