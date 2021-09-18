Чутки: Google випустить свій перший гнучкий смартфон разом з новими Pixel 6 у жовтні

Сьогодні на ринку смартфонів присутні не так багато гнучких моделей. Однією з найпопулярніших і найбільш вдалих є нещодавні Galaxy Z Fold3 компанії Samsung. Нові чутки говорять, що скоро у нього може з'явитися серйозний конкурент.

Чутки про такий ґаджет від компанії Google далеко не нові. Однак тепер з'явилося ймовірне підтвердження виходу такого смартфона від директора Display Supply Chain Consultants Девіда Нараньйо.

Цікаво У мережі виявили додаток для створення порнографічних дипфейків: потрібне лише фото

Pixel Fold

Нараньйо опублікував у своєму твітері вельми цікавий скриншот, на якому перераховані усі смартфони зі 120-герцевими LTPO OLED екранами виробництва Samsung Display Company.

З анонсом iPhone 13 Pro і iPhone 13 ProMax, які мають змінну частоту оновлення до 120 Гц, відзначимо 20 моделей, які є актуальними і, за чутками, використовують LTPO OLED-панелі від SDCC.

Крім новеньких смартфонів Apple, у списку знаходиться й неанонсований Pixel Fold.

, що слова "за чутками" означають сумнів саме в наявності у смартфона екрану від Samsung, а не сумнів у існуванні самого пристрою. Адже всі інші ґаджети уже або випущені, або принаймні анонсовані.

Таким чином новенький гнучкий смартфон очікуються у четвертому кварталі 2021 року.