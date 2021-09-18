Чутки про такий ґаджет від компанії Google далеко не нові. Однак тепер з'явилося ймовірне підтвердження виходу такого смартфона від директора Display Supply Chain Consultants Девіда Нараньйо.
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Pixel Fold
Нараньйо опублікував у своєму твітері вельми цікавий скриншот, на якому перераховані усі смартфони зі 120-герцевими LTPO OLED екранами виробництва Samsung Display Company.
З анонсом iPhone 13 Pro і iPhone 13 ProMax, які мають змінну частоту оновлення до 120 Гц, відзначимо 20 моделей, які є актуальними і, за чутками, використовують LTPO OLED-панелі від SDCC.
Крім новеньких смартфонів Apple, у списку знаходиться й неанонсований Pixel Fold.
Таким чином новенький гнучкий смартфон очікуються у четвертому кварталі 2021 року.