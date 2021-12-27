Що відомо про пристрій Apple без SIM-картки

У матеріалі не згадується конкретно про iPhone, але зазначені терміни до вересня 2022 року. З цього випливає, що Apple може позбутися фізичного слота для SIM у деяких моделях iPhone 14.

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Швидше за все, повністю відмовитися від слота nanoSIM не вдасться, тому що eSIM досі підтримуються далеко не в усіх країнах. Разом з тим, Apple без проблем може позбавити слота SIM одну модель чи кілька стимулюючи таким чином зміни в тих країнах де eSIM досі не стала популярною.

Минулого тижня бразильський сайт Blog do iPhone повідомив, що Apple відмовиться від фізичного слота для SIM в iPhone 15 Pro, який має вийти у 2023 році. Смартфон підтримуватиме дві eSIM.

Відмова від слота для SIM дасть інженерам додатковий простір у корпусі для розміщення більш ємної батареї або інших компонентів.

Свій шлях Apple

Варто зазначити, що для Apple відмова від слотів не нова практика. Раніше компанія з легкістю позбулася 3,5 міліметрового роз'єма для навушників, що підштовхнуло до такого кроку й інших виробників смартфонів та пересадила усіх на TWS-навушники.

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Також віднедавна Apple перестала класти в коробки зі своїми смартфонами зарядні блоки. Вже давно ходять чутки про те, що з часом Apple випустить iPhone повністю без слотів включаючи Lightning і заряджати смартфони можна буде лише завдяки безпровідній підставці.