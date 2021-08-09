Об'єкт отримав назву Кеттейл. Астрономи здивовані, що таке велетенське утворення не помітили раніше. Робота готується до публікації в науковому журналі.

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Що це таке

Припускають, що Кеттейл є окремим рукавом галактичної спіралі або найбільшою з відомих ниток газу в Чумацькому Шляху.

Об'єкт знайшли за допомогою радіотелескопа FAST, коли дослідники Нанкінського університету в Китаї шукали з його допомогою хмари атомарного водню, щоб скласти карту рукавів Галактики. Поки що спостереження показують, що це "найвіддаленіша і найбільша нитка".

Знаходиться вона на відстані 71 750 світлових років від центру Галактики. Початкові розрахунки розмірів були такими: близько 3590 світлових років в довжину і 675 світлових років в ширину. Проте пізніше були отримані нові дані, які дозволяють припустити, що об'єкт досягає неймовірних 16 300 світлових років в довжину.

Якщо це правда, то ця газова структура більша, ніж ще одна виявлена нещодавно, довжина якого становить 9000 світлових років.

Чому вчені здивовані

Якщо не брати до уваги те, що така гігантська хмара газу раніше залишалась непоміченою, то вчені мають ще один привід для роздумів. Річ у тім, що зазвичай газові нитки розташовані значно ближче до центру Галактики й пов'язані зі спіральними рукавами.