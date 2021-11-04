Чудо під розкішним готелем: фото найбільшої стародавньої мозаїки в світі
Джерело:My Modern Met
Більш ніж 10 років тому в турецькій Антак’ї будівельники знайшли дивовижний артефакт – масштабну мозаїку, що чудово збереглася. Тепер знахідка стала окрасою сучасної будівлі та принадою для туристів і дослідників.
Стародавню мозаїку площею майже в 3 квадратних кілометри визнали найбільшою неушкодженою пам’яткою, яку знаходили.
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Дивовижну знахідку розкопали в Антак’ї у 2010 році під час побудови готелю. Величезну мозаїку на підлозі виявили практично неушкодженою.
Що відомо про місце розкопок
У давньому Середземномор’ї та на Близькому Сході мозаїчні підлоги були дуже поширені. Вони були у храмах, багатих будинках чи громадських будівлях.
Вчені припускають, що знайдена мозаїка була підлогою давньої держустанови в Антіохії – імперії, яку заснували в 300 році до нашої ери. Антіохія стала центром конфліктів між народами, тому її регулярно захоплювали.
Мозаїки знайшли під час риття фундаменту / Колаж 24 каналу з фото Музею-готелю
Масштабну мозаїку створили приблизно на початку VI століття нашої ери, а можливо і раніше. У 526 році стався потужний землетрус, який пошкодив мозаїку та деформував підлогу.
Другий землетрус, який зафіксували на території Антак’ї, відбувся через 2 роки та майже не понищив мозаїку.
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Після відкриття чудової знахідки концепцію готелю вирішили змінити – так з’явилася унікальна споруда Музею-готелю. Археологи співпрацювали з архітекторами, щоб спроєктувати сучасну будівлю та не втратити стародавні надбання.
Для того, щоб гості готелю та туристи могли побачити дивовижну мозаїку, древню підлогу помістили під скло.