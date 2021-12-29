Чудернацькі форми: перші зображення Oppo Find X5 з'явилися в мережі

Стів Геммерстофер, відомий під ніком OnLeaks, опублікував якісні рендери смартфона Oppo Find X5. Як і належить китайському виробнику, Oppo перейде від моделі Oppo Find X3 відразу до Oppo Find X5.

Імовірно, у лінійці буде не менше трьох моделей (Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro та Oppo Find X5 Lite). Як показано на рендерах, вигнута задня панель навколо камери перемістилася з Oppo Find X3, причому її форма цього разу здається дуже дивною.

Цікаво Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: переваги третього покоління революційних складаних смартфонів Samsung

Нещодавно MediaTek провела пресконференція, присвячену своїй мобільній платформі Dimensity 9000 5G, де було оголошено, що флагманська серія Find X наступного покоління отримає однокристальну систему Dimensity 9000 5G.

Яким буде Oppo Find X5

Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station заявив, що стандартна версія Oppo Find X5 отримає MediaTek Dimensity 9000, а Oppo Find X5 Pro буде оснащений мобільною платформою Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Обидва смартфони отримають звичайні телеоб'єктиви без використання перископних модулів. Аналітик також натякнув на існування варіанта Oppo Find X5 Ultra, де буде перископна камера.

Рендер смартфона Oppo Find X5 / Фото OnLeaks

Імовірно, смартфон Oppo Find X5 отримає 6,78-дюймовий екран AMOLED із частотою 120 Гц, як мінімум дві камери роздільною здатністю 50 Мп на задній панелі та акумулятор ємністю 5000 мА-год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 80 або 125 Вт.

Раніше Стів Геммерстофер першим опублікував якісні рендери смартфонів Huawei P50, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S21 та Galaxy S21 Ultra, які згодом цілком підтвердилися.