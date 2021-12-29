Імовірно, у лінійці буде не менше трьох моделей (Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro та Oppo Find X5 Lite). Як показано на рендерах, вигнута задня панель навколо камери перемістилася з Oppo Find X3, причому її форма цього разу здається дуже дивною.
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Нещодавно MediaTek провела пресконференція, присвячену своїй мобільній платформі Dimensity 9000 5G, де було оголошено, що флагманська серія Find X наступного покоління отримає однокристальну систему Dimensity 9000 5G.
Яким буде Oppo Find X5
Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station заявив, що стандартна версія Oppo Find X5 отримає MediaTek Dimensity 9000, а Oppo Find X5 Pro буде оснащений мобільною платформою Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Обидва смартфони отримають звичайні телеоб'єктиви без використання перископних модулів. Аналітик також натякнув на існування варіанта Oppo Find X5 Ultra, де буде перископна камера.
Рендер смартфона Oppo Find X5 / Фото OnLeaks
Імовірно, смартфон Oppo Find X5 отримає 6,78-дюймовий екран AMOLED із частотою 120 Гц, як мінімум дві камери роздільною здатністю 50 Мп на задній панелі та акумулятор ємністю 5000 мА-год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 80 або 125 Вт.