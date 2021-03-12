Google випустила невелике оновлення, яке додає можливість попереднього перегляду сторінок в окремому вікні до їх повноцінного відкриття. Функція стала доступна користувачам Chrome на пристроях з Android.

Використовувати нову функцію дуже просто. Досить натиснути й утримувати будь-яке посилання на сторінці. Це викличе контекстне меню.

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Як це працює

У контекстному меню потрібно вибрати пункт "Переглянути сторінку". Після цього користувач побачить її для попереднього перегляду.

Завдяки цьому користувачеві буде простіше зрозуміти, чи потрібно відкривати повну версію сторінки. Щоб закрити вікно попередньо перегляду досить провести пальцем вниз по екрану або ж натиснути на хрестик у верхній частині вікна.

Крім того, вікно попереднього перегляду можна розгорнути на весь екран. Для цього передбачена відповідна іконка, також розташована у верхній частині вікна.

Функція попереднього перегляду скоро стане доступна всім користувачам Chrome 89 для Android. Коли саме вона може з'явитися у версії Chrome для iOS, поки невідомо. Google розробляла дану функцію близько двох років і вона досить довго тестувалася в попередніх збірках додатка.