Chrome попереджатиме користувачів про зниження ціни на товари

У свіжій версії браузера Chrome 90 для Android з'явилася нова корисна функція. Вона допомагатиме відстежувати ціни та зможе повідомити користувачів, якщо ціна на товар буде знижуватись.

Щоправда, поки нова функція доступна не для всіх. Після активації цієї функції, браузер Chrome буде відстежувати вкладки користувача, щоб прослідкувати зниження цін на товари.

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Якщо таке станеться, то браузер повідомить про це юзера. Щоправда, це поширюватиметься тільки на ті вкладки, які на той момент відкриті у користувача.

Як увімкнути функцію

Активувати нову опцію можна через меню налаштувань (у правому верхньому куті екрану вибору вкладки). Вона позначена як Track prices.

Якщо ж браузер Chrome оновлено до версії 90, а ця функція не відображається в меню, то її можна активувати вручну. Для цього в адресному рядку потрібно ввести: chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout

Далі користувач має натиснути на спливаюче меню і вибрати пункт Enabled Price notifications. Після цього потрібно перезапустити браузер, перш ніж ця функція запрацює.