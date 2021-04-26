Щоправда, поки нова функція доступна не для всіх. Після активації цієї функції, браузер Chrome буде відстежувати вкладки користувача, щоб прослідкувати зниження цін на товари.

До теми Розробники вирішили дратівливу проблему: Google Chrome отримав важливу функцію

Якщо таке станеться, то браузер повідомить про це юзера. Щоправда, це поширюватиметься тільки на ті вкладки, які на той момент відкриті у користувача.

Як увімкнути функцію

Активувати нову опцію можна через меню налаштувань (у правому верхньому куті екрану вибору вкладки). Вона позначена як Track prices.

Якщо ж браузер Chrome оновлено до версії 90, а ця функція не відображається в меню, то її можна активувати вручну. Для цього в адресному рядку потрібно ввести: chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout

Далі користувач має натиснути на спливаюче меню і вибрати пункт Enabled Price notifications. Після цього потрібно перезапустити браузер, перш ніж ця функція запрацює.